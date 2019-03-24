Son Dakika Haberleri: İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın Korkuttu

İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın Korkuttu

58 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan boş bir arazide bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe sebep oldu.

İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan boş bir arazide bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın saat 14.00 sularında Anadolu Caddesinde bulunan boş bir arazide çıktı. Arazinin içinde bulunan eşyalar ve lastikler bilinmeyen bir sebeple tutuşurken, kısa sürede dumanlar gökyüzüne yükseldi. Dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayın İzmir Evcil Hayvan, Ürün ve Aksesuar Fuarının sergilendiği Tepekule Kongre Merkezi'ne yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar panik yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
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