İzmir'de boşaltılan okul binası yıkım sırasında apartmanın üzerine yattı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okul binası, yıkımı sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yattı. Yıkım durduruldu, apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Karabağlar ilçesinde bulunan ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yer aldığı binanın yıkımına başlandı. Bina, yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda oturanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.