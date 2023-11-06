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İzmir'de boşaltılan okul binası yıkım sırasında apartmanın üzerine yattı - Son Dakika

İzmir'de boşaltılan okul binası yıkım sırasında apartmanın üzerine yattı

Son Güncelleme: 06.11.2023 18:41

İzmir'in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan bir okul binası, yıkım sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yattı. Yıkım durduruldu, apartmanda oturanlar tahliye edildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okul binası, yıkımı sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yattı. Yıkım durduruldu, apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Karabağlar ilçesinde bulunan ve bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yer aldığı binanın yıkımına başlandı. Bina, yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda oturanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de boşaltılan okul binası yıkım sırasında apartmanın üzerine yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de boşaltılan okul binası yıkım sırasında apartmanın üzerine yattı - Son Dakika
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