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3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika

3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü

İzmir'de evde tartışmaya başlayan karı kocanın kavgasında kan döküldü. Erdoğan Dıvrak, çocuklarının da evde olduğu bir saatte karısı Çiğdem Dıvrak'ı öldürerek intihar etti. Çiftin pazartesi günü boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

17.11.2023 08:53  - Güncelleme: 09:30

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, pazartesi günü boşanacakları öğrenilen karı-kocanın son tartışması ölümle bitti. Yatak odasında elindeki silahla önce karısını öldüren adam, daha sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek hayatına son verdi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Dün gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde bir süredir anlaşamayan ve Pazartesi günü de boşanma davalarının olacağı öğrenilen Çiğdem Dıvrak (38) ve Erdoğan Dıvrak (43), yatak odalarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Dıvrak, elindeki tabancayla karısı Çiğdem Dıvrak'a ateş etti. Bir süre sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyen Erdoğan Dıvrak da karısı ile beraber kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü

ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

Olayın yaşandığı esnada evde bulunan, çiftin 19 ve 12 yaşındaki çocukları, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de her iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ BOŞANACAKLARDI

Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları ve Pazartesi günü boşanma davalarının görüleceği öne sürüldü. Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı, çiftin 19 yaşında kız, 12 yaşında erkek çocuklarının olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika
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