İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA

Mersinli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak - Son Dakika

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