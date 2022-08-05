Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak - Son Dakika
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Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak

05.08.2022 12:08

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadından geriye görüntüleri kalırken, ailesi Ezgi Özarslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın ailesi ise genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığından onay beklendiği belirtilirken genç kadından geriye ise telefonla çekilmiş görüntüleri kaldı.

Ezgi Özarslan'ı tabancayla vuran Deniz Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatılırken, katil zanlısı koca henüz gözaltına alınamadı. - İZMİR

YORUMLAR
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Suç makinesi bu kez eşini vurdu! Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kadının organları bağışlandı Suç makinesi bu kez eşini vurdu! Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kadının organları bağışlandı EŞİNİN TABANCAYLA BAŞINDAN VURDUĞU EZGİ'NİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ EŞİNİN TABANCAYLA BAŞINDAN VURDUĞU EZGİ'NİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Kaynak: İHA

Mersinli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak - Son Dakika

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