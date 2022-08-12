Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek - Son Dakika
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Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek

12.08.2022 14:57

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan (36) tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitiren Ezgi Özarslan'ın (31) cenazesi toprağa verileceği Urla ilçesine getirildi.

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan (36) tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra yaşamını yitiren Ezgi Özarslan'ın (31) cenazesi toprağa verileceği Urla ilçesine getirildi. Bugün 7'nci evlilik yıl dönümü olan Özarslan, ikindide Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan'ın ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, dün hayatını kaybetti. Özarslan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, defnedilmeden önce yıkanması için Urla Gasilhane'sine getirildi.

'SEN CELLADINA MI AŞIK OLDUN ANNEM'Kızının cenazesini görünce gözyaşlarına boğulan Ziynet Zerkin, "Annem ben ölseydim de sen ölmeseydin. Biz bu adama iyilikten başka ne yaptık? Sen celladına mı aşık oldun annem" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.Yeğeninin tabutu başında gözyaşı döken Jale Yurdakul da, "Yakalayın o katili. Yanan kor ateşimize bir damla su dökün. Kaçıncı kadın cinayeti bu? Neredesin emniyet ? Bize hala adalet var dedirtin" dedi.Öte yandan 7 yıllık eşi tarafından öldürülen Özarslan'ın bugün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Özarslan'ın ikindide Özbek Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin öldürdüğü Ezgi, evlilik yıl dönümünde toprağa verilecek - Son Dakika

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