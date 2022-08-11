BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN VURDUĞU EZGİ, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN VURDUĞU EZGİ, HAYATINI KAYBETTİ

11.08.2022 15:42

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın (36) vurduğu Ezgi Özarslan (31), hayatını kaybetti.

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın (36) vurduğu Ezgi Özarslan (31), hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi'nin hayatla bağı kesildi Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN VURDUĞU EZGİ, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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