Koronavirüs testi pozitif çıkan Ezgi'nin organları alınamayacak - Son Dakika
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Ezgi'nin organları alınamayacak

10.08.2022 15:29
Koronavirüs testi pozitif çıkan Ezgi'nin organları alınamayacak

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın vurduğu, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan'ın (31) koronavirüs testi pozitif çıktı.

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın vurduğu, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan'ın (31) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle Özarslan'ın organlarının alınmayacağı belirtildi.

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Genç kadının ailesi de kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için dün örnek alındı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle Ezgi Özarslan'ın organlarının bağışlanmayacağı aileye aktarıldı.Öte yandan kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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Ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi'den koronavirüs testi için örnek alınacak Ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi'den koronavirüs testi için örnek alınacak
Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs testi pozitif çıkan Ezgi'nin organları alınamayacak - Son Dakika

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