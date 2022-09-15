İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus O'nun "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar vermişti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1 Aralık 2019'da yaşanan olayda Ceylan O. çıkan tartışmada boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de eşini öldüren sanığın cezasını Yargıtay bozdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.