İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Darbetti

İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. Olay anını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ DARBETTİ

Olay, önceki gün Buca ilçesi Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden C.İ. adlı kadın, yolda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi darbetti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi. Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası E.H.İ.'ye dün evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.