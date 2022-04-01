İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

01.04.2022 18:15
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde karısını tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde karısını tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, A.A, boşanma aşamasındaki eşi B.A'nın Atmaca Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Tüfek doğrulttuğu B.A'nın evin içine kaçması üzerine havaya ateş eden A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahla tehdit suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.A, Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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