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İzmir'de bir kadın boşanma davasına dakikalar kala adliye bahçesinde katledildi - Son Dakika

İzmir'de bir kadın boşanma davasına dakikalar kala adliye bahçesinde katledildi

Son Güncelleme: 03.11.2023 00:29

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Neşe Keçkin, boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

ADLİYE BAHÇESİNDE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti. Alaattin Keçkin, bu sabah, boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin'i adliye bahçesinde bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin'i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Alaattin Keçkin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kadın boşanma davasına dakikalar kala adliye bahçesinde katledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir kadın boşanma davasına dakikalar kala adliye bahçesinde katledildi - Son Dakika
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