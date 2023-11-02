 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Boşanmak İsteyen Kadın Adliyede Bıçaklandı - Son Dakika

İzmir'de Boşanmak İsteyen Kadın Adliyede Bıçaklandı

Son Güncelleme: 02.11.2023 11:41

Seferihisar ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen ve iddialara göre barışma teklifini kabul etmeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar Adliyesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen N.K., eşi A.K tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı. N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Boşanmak İsteyen Kadın Adliyede Bıçaklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
11:26 TFF'den hakemlere zam! Yeni maaşlar yüzleri güldürmedi
11:22 Dolar/TL 28,34 seviyesinden işlem görüyor
11:02 İsrail askerleri, engelli Filistinli genci böyle öldürdü
11:02 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Güngören İstasyonunda Arızalandı
10:48 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e çıkardı
10:42 Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı
10:32 Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti
10:29 Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 12:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Boşanmak İsteyen Kadın Adliyede Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement