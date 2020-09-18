İzmir'de botları sürüklenen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında botları sürüklenen 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaabdullah Burnu açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu kürekli lastik botun sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik botu, 6 kişiyi kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:19 - Kaynak: AA
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