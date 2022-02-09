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İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu - Son Dakika

İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu

09.02.2022 16:35
İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu

İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el kondu.

İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el kondu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca Su Ürünleri Hali'nde giriş çıkış noktaları, depolar, tezgahlar ve taşıma araçlarında kapsamlı bir denetim yapıldı.

Hal çevresindeki soğuk hava depolarında da inceleme yapan Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sonucu 7 bin 777 kilogram balığın boy ve av yasaklarına uymadığını tespit etti.

Açıklamada yasağa uymadığı belirlenen balıklara el konulduğu ifade edildi.

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Tarım, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu - Son Dakika
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