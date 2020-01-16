İzmir'de boynunun üzerine düştüğü belirtilen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de boynunun üzerine düştüğü belirtilen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'de boynunun üzerine düştüğü belirtilen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde koltuktan boynunun üzerine düştüğü gerekçesiyle hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İzmir'de boynunun üzerine düştüğü belirtilen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde koltuktan boynunun üzerine düştüğü gerekçesiyle hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Koruyucu ailenin bakımını üstlendiği ve boynunun üzerine düştüğü belirtilen 3 yaşındaki G.B.Ç, koruyucu anne S.Ü. ve komşuları tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine getirildi.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan koruyucu anne S.Ü'nün, çocuğun koltukta oynadığı sırada lavaboya gittiğini, dışarı çıktığında boynunun üzerine düşmüş şekilde bulduğunu, bu sırada eve gelen komşusu R.K. ile yoldan geçen bir aracı durdurup hastaneye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Çevik'in yaklaşık 10 gün önce komşusunda yine koltuktan düştüğü, bir kolunun kırık nedeniyle alçıda olduğu öğrenildi.

Öte yandan hastanede yapılan ön incelemede çocuğun vücudunda darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

Seferihisar, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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