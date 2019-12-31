İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak - Son Dakika

İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak

7 saat önce

İzmir ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında bu gece 5 bin 500 polis görev başında olacak.

İzmir'de bu gece 5 bin 500 polis görev yapacak, System.String[]

İzmir ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında bu gece 5 bin 500 polis görev başında olacak.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi dolayısıyla tedbirlerini aldı.

Kentte, bu akşamdan itibaren İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 deniz aracı, 78 yunus ve 260 trafik ekibi ile diğer birimlerden 640 ekip olmak üzere 5 bin 500 polis görev yapacak.

Kutlama alanları, alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs terminali gibi yoğunluğun oluşabileceği bölgelerde sivil polisler görev alacak.

Trafik ekipleri, gece boyunca emniyet kemeri ve sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirecek.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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