İzmir'de bu kez de fatura vurgunu... 'Doğalgaz kesilecek' diye aranınca anladılar - Son Dakika

İzmir'de bu kez de fatura vurgunu... 'Doğalgaz kesilecek' diye aranınca anladılar

İzmir'de fatura merkezi vatandaşları dolandırdı, çok sayıda mağdur var

İZMİR - İzmir'de son günlerde meydana gelen kuyumcu vurgunlarının ardından bu sefer de bir fatura ödeme merkezi vatandaşları mağdur ederek kayıplara karıştı. Bornova ilçesinde bulunan bir fatura ödeme merkezinin sahibi, faturaları ödenmiş gösterip ödemedi; verilen paralarla birlikte dükkanı kapatarak kaçtı.

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir iş hanında 5 yılı aşkın süredir fatura ödeme merkezi işleten İlker E., bir süre önce sessiz sedasız dükkanı kapatıp kayıplara karıştı. Faturalarını buraya ödeyen çok sayıda kişi, gelen telefon aramaları ve mesajla son faturalarının ödenmediğini duyunca büyük şok yaşadı. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan vatandaşlar, iş yerinin kapalı olduğunu ve kimsenin olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Neye uğradığını şaşırdı

Bin 50 lira fatura bedelini buradaki fatura merkezine yatıran, ancak doğalgaz firmasından faturanın ödenmediğine dair telefon alan Cemil Yavuz adlı vatandaş, fatura merkezinin kapalı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Yavuz, "Buraya doğalgaz faturamı yatırmıştım, bugün de firmadan faturamın yatırılmadığına dair telefon geldi. 20 dakika önce aradılar, faturamı yatırmazsam doğalgazın kapatılacağını söylediler. Yatırdığımı söyledim ama yatırıldığı görünmediği için parayı yatırdığım vezneye gitmem gerektiğini bildirdiler. Geldim şimdi ve veznenin kapalı olduğunu gördüm. Bin 15 lira yatırmıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım. Bu faturayı da şimdi mecburen bir daha yatıracağız. Yatırmazsak doğalgazın kesileceğini söylediler" dedi.

Mağdur sayısı artabilir

Öte yandan alınan bilgiye göre faturalarını bu merkeze ödeyen ancak firmalardan faturaların ödenmemiş olmasından dolayı ihtar alan ve dolandırıldığını anlayan 13 vatandaşın, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Dolandırıldıklarından haberi olmayan ve yeni haberdar olan vatandaşların da durumla ilgili şikayetçi olabilecekleri tahmin ediliyor.