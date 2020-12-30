İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı - Son Dakika

İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı

30.12.2020 11:43
İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı, System.String[]

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, 2020 yılında merkeze gelen çağrıların yüzde 74'ünün asılsız çıktığını, bu durumun can kurtarmak için saniyelerle yarışan merkez çalışanlarını derinden üzdüğünü belirtti.

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, 2020 yılında merkeze gelen çağrıların yüzde 74'ünün asılsız çıktığını, bu durumun can kurtarmak için saniyelerle yarışan merkez çalışanlarını derinden üzdüğünü belirtti.

Volkan, AA muhabirine, Bornova'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde farklı kurumlara bağlı yaklaşık 400 personelin, telefonla kendilerine ulaşan yardım çağrılarına anında müdahale ettiğini ifade etti.

Bu yıl Kovid-19 salgını ve deprem nedeniyle çağrı merkezi çalışanlarının üstün bir performans sergilediğini söyleyen Volkan, yıl başından 28 Aralık'a kadar olan süreçte 5 milyon 372 bin 331 çağrının yanıtlandığını ifade etti.

Volkan, gelen her telefonu bir canın kurtarılacağı farkındalığıyla açan merkez çalışanlarını en çok üzenin ise asılsız ihbarlar, hakaret ve küfür içeren konuşmalar olduğunu anlattı.

İzmir'de 2020 yılında 112 Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 74'ünün asılsız ihbarlardan ve hattı gereksiz meşgul eden çağrılardan oluştuğunu ifade eden Volkan, bunlar arasında yemek siparişi veren, telefon numarası, plaka kodu soran kişilerle psikolojik sorunları bulunan kişilerin ve çocukların yaptığı aramaların önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Asılsız ihbarlarla hakaret ve küfür içeren aramalar hakkında adli işlem başlattıklarını bildiren Volkan, bu kapsamda bu yıl 17 kişiye cezai işlem uygulandığını, devlet büyüklerine hakaret eden 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Günlük çağrı 35 bine ulaşıyor

Bayat, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinin günlük ortalama 20 bin çağrıya yanıt verdiğini, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler bunun ortalama 35 bine kadar yükseldiğini ifade ederek Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bir sürecin yaşandığına işaret etti.

Bu süreçte alınan asılsız ihbarların çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayat, şöyle konuştu:

"Bizi asıl yoran, vatandaşlarımızdan gelen asılsız ihbarlar. Biz burada dakikalar içinde yaşamları kurtarıyoruz ya da olaylara müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Merkezi telefonunun ne kadar önemli olduğunu eğitim vererek anlatmamız lazım. Gelen her 100 çağrının 74'ü asılsız çağrı niteliğinde. Bunların içinde hakaret içeren çağrılar, yanlış ihbarlar da yer alıyor. Bazen aileler çocuklara telefonlarını veriyor. Onlar da eğlence olsun diye bizi arıyor. Onun dışında, bizi aramayı alışkanlık edinen kişiler de var.

Bu hattı gereksiz kullananlar tespit edilerek ilk önce Kabahatler Kanunu'na göre 338 lira para cezası veriliyor. Tekrarlamaları durumunda bu cezanın 2 katını ödüyorlar. Bir daha yapmaları durumunda ise haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz."

"Gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyorlar"

Merkezde 4 yıldır çağrı karşılayıcı olarak görev yapan Cennet Arslan ise insanlara zor zamanlarında yardım etmek için görev yaptıklarını söyledi.

Bazen çok farklı olaylarla karşılaştıklarını anlatan Arslan, "Bazı kişiler var, sürekli arıyor. Hiçbir acil durumu yokken konuşmak istiyorlar. Aradıkları numaranın Acil Çağrı Merkezi olduğunu hatırlatmamız üzerine telefondaki kişiler 'sizin işiniz konuşmak değil mi' diyorlar. Başka birinin hayatına mal olabilirsiniz, dediğimiz zaman ise 'benim de durumun acil, konuşmaya ihtiyacım var' diyorlar. Elektrik arızası olanlar bile bizi arıyor." diye konuştu.

Merkezde paramedik olarak görev yapan Arife Çekiç, "Merkezimize asılsız gelen her çağrı, bizim gerçek vakalara ulaşmamızı geciktiriyor. Bizim vatandaşlardan isteğimiz, yalnız acil durumlarda 112'yi aramaları. Biz sonuçta çağrı merkezine ulaşan tüm vakaları gerçek olarak kabul edip ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Hakaret, Aralık, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:52:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei