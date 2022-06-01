İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı

01.06.2022 23:24
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, restorasyonunu tamamladıkları Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki Çukur Han'da düzenlenen toplantıda, İzmir'in 22-25 Kasım tarihleri arasında "IF Wedding Fashion İzmir-16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı", 12-15 Ekim tarihlerinde eş zamanlı olarak "5. Fashion Prime İzmir-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı" ve "2. Fashion Tech İzmir-Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı"na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ni yaptıktan sonra Milli Numune Sergisi'ni açtığını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Kurucu liderimiz İzmir'in bir liman kenti olması dolayısıyla fuarlara ev sahipliği yapması gerektiğini 100 yıl önce görmüş. Bize düşen çıtayı yükseltmek. 2019 yılına kadar yılda 10-11 fuar yapılan İzmir'de bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Emin olun, olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız. Çünkü İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz. Sonuna kadar sektörü büyütmeye, uluslararası arenalarda sizleri tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de fuarların kent ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu, İzmir'de düzenlenen tüm fuarları desteklediklerini belirtti.

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise, İzmir'in moda anlamında 3 fuara ev sahipliği yaptığını, fuarların her yıl gelişmeye devam etmesinin sektör temsilcilerini mutlu ettiğini ifade etti.

İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticiye Tam Destek... Buğdayın Kilosu 10 Liradan Alınacak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticiye Tam Destek... Buğdayın Kilosu 10 Liradan Alınacak Fitch'ten İzmir'e bir kez daha 'AAA' onayı Fitch'ten İzmir'e bir kez daha 'AAA' onayı
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hazır Giyim, 15 Ekim, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
23:13 AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 00:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement