İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı

05.08.2022 20:24
İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı

İzmir'de bu yılın ilk 7 ayında jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20 azaldığı açıklandı.

İzmir'de bu yılın ilk 7 ayında jandarma bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20 azaldığı açıklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, radarla hız denetimi başta olmak üzere trafik denetimlerini sürdürüyor. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timleri tarafından 2022'nin ilk 7 ayında trafik denetimlerinde 1 milyon 162 bin 871 aracın kontrol edildiği ve 30 bin 912 sürücüye 20 milyon 704 bin 532 lira idari para cezası yazıldığı bildirildi. Ayrıca denetimlerde 4 bin 911 sürücü ile 9 bin 482 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

Ölümlü kazalar yüzde 20 azaldı

Açıklamada, bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının yüzde 20, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 14 ve can kayıplarının yüzde 30 azaldığı kaydedildi. - İZMİR

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İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü trafik kazaları yüzde 20 azaldı 1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı 1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de jandarma bölgesindeki ölümlü kazalar azaldı - Son Dakika
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