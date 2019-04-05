Son Dakika Haberleri: İzmir'de Büfeye Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Büfeye Uyuşturucu Operasyonu

22 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde bir büfeye düzenlenen operasyonda, 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İzmir'de Büfeye Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde bir büfeye düzenlenen operasyonda, 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir büfede uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Büfeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı sırada operasyon düzenledi.


Polis ekiplerinin geldiği fark eden S.D. idaresindeki 35 HB 0765 plakalı otomobil, kaçmaya çalıştı. Bu sırada iş yeri sahibi S.S. ile kardeşi E.S gözaltına alındı.


Kaçarken polis aracına da çarpan 35 HB 0765 plakalı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Sürücü S.D. ile araçta bulunan S.G. gözaltına alındı.


Denetimli serbestlikten faydalanmış


Büfede yapılan aramada fotokopi makinesi içine gizlenmiş poşet içerisinde satışa hazır hale getirilmiş esrar ele geçirildi.


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlıların ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Y.P. isimli kişinin getirdiğini söylemesi üzerine yapılan araştırmada, Y.P'nin daha önce işlediği suç nedeniyle adli kontrol hükümleri kapsamında Menemen Devlet Hastanesinde denetimli serbestlik hizmetinde bulunduğu saptandı.


Y.P'yi de gözaltına alan ekipler şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ile 500 gram esrar ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan, iş yeri sahibi S.S ve kardeşi E.S. ile Y.P. ve S.G. tutuklandı, S.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:57 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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