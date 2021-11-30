İZMİR Fırtına bugünde etkili oldu, Konak' ta deniz taştı, işyerlerini su bastı - Son Dakika

İZMİR'de dün olduğu gibi bugün de fırtınalı hava etkili oldu. Ancak rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Konak Sahili'nde deniz taştı. Kordon boyundaki bazı işyerleri deniz suyuyla doldu. Suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'de dün etkili olan zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da birer binanın çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı. Fırtınalı hava bugün de etkili oldu. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde rüzgarın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Bu defa Karşıyaka değil rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Konak'ta deniz taştı. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan tam fırtına nedeniyle taşan deniz kordon boyunu suyla doldurdu. Yol, 30 santimetreyi bulan deniz suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı işyerleri suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden İzmir için dün yapılan uyarılar, bugün de tekrarlanıp, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönünden tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kuvvetli fırtına nedeniyle 749 personelin ve 200'den fazla aracın teyakkuz halinde olduklarını duyurdu.

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Fırtına İzmir'de deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Dün İZDENİZ tarafından yapılan açıklamayla saat 08.25'te iptal edilen vapur seferleri hava koşulları nedeniyle başlatılamadı. Fırtınanın ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.

Karşıyaka sahilinde vakit geçiren vatandaşlardan Baturhan Kınay, "Dün fırtına ülke genelinde çok etkiliydi. Yürümekte bile zorlandım. Bugün için de sahilde biraz vakit geçirmek istedim. Uyarılar bugün de devam ediyormuş. İlerleyen saatlerde fırtına etkisini arttırırsa ben de sahil kesiminde durmam" dedi.