İzmir'de Sağanak Yağış. Ege Üniversitesi Hastanesi'ni Su Bastı - Son Dakika
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İzmir'de Sağanak Yağış. Ege Üniversitesi Hastanesi'ni Su Bastı

24.08.2022 18:00

İzmir'de bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayraklı ve Bornova'da cadde ve sokaklar suyla doldu. Bornova'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nin koridorlarını da su basarken, yurttaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bayraklı ve Bornova'da cadde ve sokaklar suyla doldu. Bornova'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nin koridorlarını da su basarken, yurttaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yurttaşlara zor anlar yaşattı. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin koridorlarını da su bastı.

Hastane bahçesinin ve içerisinin suyla dolu olduğu anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yurttaşların hastane içerisinde su dolu koridorlarda güçlükle yürüdüğü görüldü. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Yağış. Ege Üniversitesi Hastanesi'ni Su Bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağış. Ege Üniversitesi Hastanesi'ni Su Bastı - Son Dakika
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