İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

26.08.2022 13:56
İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir'de bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de bugün öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Rögarların taşması nedeniyle yol üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Karabağlar'ın Kaymakkuyu semtinde taşan su kanalı nedeniyle oluşan selin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu
Kaynak: ANKA

Karabağlar, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement