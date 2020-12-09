İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı - Son Dakika

İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı

09.12.2020 19:45
İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı, System.String[]

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 798 kişilik ekiple kentte denetlenen 55 pazar yerindeki 102 esnafa toplam 20 bin 280 lira idari para cezası uygulanılırken 15 esnaf hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Ekipler pazar yerlerinde denetledikleri 11 bin 251 vatandaştan 275'ine ise toplam 250 bin 150 lira para cezası kesti.

Kent genelinde 2 bin 275 toplu ulaşım aracında gerçekleştirilen uygulamalarda ise 10 araca toplamda 22 bin 938 bin lira para cezası yazıldı. Çalışmalarda toplu taşıma araçlarındaki 7 bin 974 yolcu denetlenirken 49 kişiye toplamda 50 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından, toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerden fotoğraf paylaşarak "Denetimler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Para Cezası, Twitter, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak         
19:52
Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında         
19:37
PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak         
19:01
Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti         
18:50
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu         
15:39
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 20:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bugünkü Kovid-19 denetimlerinde 344 bin 218 lira ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei