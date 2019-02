İzmir'de Bulunan Ambulansların Hızı Gelişmiş Ülkeleri Geçti

İzmir'de bulunan 112 acil sağlık hizmeti ekipleri, vakalara ulaşmadaki hızı ile dikkat çekerken, sağlık ekiplerinin şehir içindeki vakalara 10 dakika içinde ulaşma oranı yüzde 94.2 ile oldu. Kırsalda 30 dakika içinde ulaşma oranı yüzde 96.6 olurken, İzmir, Türkiye'de de bu oranı tutturabilen illerin başında yer alıyor.



Hastalık ve yaralanma gibi durumlarda 112 acil sağlık ekipleri, her gün onlarca yanlış ihbara rağmen müdahaledeki hızı ve etkin müdahale şekli ile ön plana çıkıyor. İzmir il genelinde bulunan ambulans servisinin yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleri ile kentlerde 10, kırsalda ise 30 dakika içinde ulaşma oranı yüzde 94 seviyelerine çıkan 112 acil yardım hizmetleri, acil durumlarda vatandaşa her türlü zor koşulda ulaşım sağlıyor.



Vakalara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşma hızı her geçen gün daha da artan 112 ekipleri, 2017 yılında kırsal vakalara 30 dakika içinde ulaşım oranı yüzde 96,4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 96,6'lara yükselerek acil durumlarda vatandaşın adeta kurtarıcısı oldu.



Konuyla ilgili bilgi veren İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, acil vakalara ulaşım sürelerinin hayati bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, "Ambulansın hastaya ulaşma süresinin ve hastayı olay yerinden aldıktan sonra hastaneye transport süresinin durumu ciddi olan hastaların sağ kalımı için çok önemli. Bu sürenin kısaltılması için komuta merkezinin kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 112 komuta kontrol merkezimiz sadece ambulansları hastalara yönlendirmemekte aynı zamanda hastayı alan ambulansların hastanın durumuna göre en uygun hastaneye yönlendirilme işini de yapmaktadır" diye konuştu.



Acil servis hizmetlerinin daha başarılı yürütülmesi ve ambulansların hastalara daha hızlı ulaşabilmesi için vatandaşımızın da daha duyarlı davranmasını Salnur, "112 hattını gereksiz yere meşgul etmemesi öncelikli olarak sağlanmalıdır. Ambulanslara trafikte yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Kaza ve benzeri olaylarla karşılaşan vatandaşlarımızın vakayı 112'ye doğru olarak bildirmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Olay yeriyle ilgili detaylı ve açık adres mutlaka verilmelidir. Mümkünse adres tarif edilmelidir" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

