İzmir'de bulunan kayıp kızların neden kaçtıkları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bulunan kayıp kızların neden kaçtıkları ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir'de bulunan kayıp kızların neden kaçtıkları ortaya çıktı

6 saat önce

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 3 lise öğrencisinin ifadeleri ortaya çıktı.

İzmir'de bulunan kayıp kızların neden kaçtıkları ortaya çıktı, System.String[]

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 3 lise öğrencisinin ifadeleri ortaya çıktı. Kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.


20 Şubat tarihinde Isparta'daki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve İzmir'in Konak ilçesinde bulunan lise öğrencileri T.Y., G.S. ve B.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğünde polise verdikleri ilk ifadeleri ortaya çıktı. İfadeleri alınan kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Öğrencilerin İzmir'de geçirdikleri zaman boyunca bazı vatandaşlardan karınlarını doyurmalarını istediklerini de söyledikleri öğrenildi.


Palyaço kılığına girmeyi planlamışlar


İzmir'de bulunan kayıp kızların burada palyaço kılığına girdikten sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı. Geceyi yetiştirme yurdunda geçiren çocukların gün içinde ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. - İZMİR

Isparta, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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