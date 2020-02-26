İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2) - Son Dakika

LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmadılar.

Davut CAN - Tolga TAHÇI/ İZMİR,