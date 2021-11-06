İzmir'de bulunan oklu kirpi doğaya bırakıldı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan oklu kirpi, Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından doğal ortamına bırakıldı.
Süleyman Demirel Mahallesinde oklu kirpi gören Alper Üstün ve Erkan Gençay, durumu Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.
Oklu kirpi ilçe merkezinden alınarak Gölcük Avcılar Çeşmesi mevkisine bırakıldı.
Erkan Gençay, AA muhabirine, hayvanın korunması için yetkililere bilgi verdiklerini belirterek, "Oklu kirpinin doğal yaşama salınmasını sağladık." dedi.
Kaynak: AA
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