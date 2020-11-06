İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı - Son Dakika

İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı

06.11.2020 14:37

İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı Depremin ardından ilk Cuma namazının kılındığı İzmir'de camiler doldu taştı İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün ilk Cuma namazı kılındı.

İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı

Depremin ardından ilk Cuma namazının kılındığı İzmir'de camiler doldu taştı

İZMİR - İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün ilk Cuma namazı kılındı.

İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü 114 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çok sayıda binanın hasar görmesine sebep olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk Cuma namazı buruk bir şekilde eda edildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında kılınan ilk Cuma namazında İzmir'deki camiler doldu taştı. Caminin içinde ve avlusunda yer bulamayan vatandaşlar namazlarını parklarda kıldı. Depremin hemen ardından İzmir'e gelerek, çalışmaları yerinden koordine eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da namazını Manavkuyu Fatih Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında duygularını dile getiren İzmirliler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua ettiklerini ifade ettiler. İzmir'de her şeye rağmen hayatın devam ettiğini belirten vatandaşlar, bugünlere şükür ettiklerini vurguladılar.

İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı
İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı

Cuma Namazı, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı Yusuf Yazıcı, 5 yılda lise turnuvasından Avrupa futbolunun zirvesine çıktı Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi         
14:35
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı         
14:08
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 15:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de depremin ardından ilk buruk Cuma namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei