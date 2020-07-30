İzmir'de büyük orman yangını - Son Dakika

İzmir'de büyük orman yangını

Çevre illerden hava desteği istendi

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale etmeye başlanırken, ekipler yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi. Bu arada, rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.