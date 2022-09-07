İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak - Son Dakika
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İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak

07.09.2022 12:44
İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak

İzmir'de, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "Silah ve Fotoğraf" sergisi düzenlenecek.

İzmir'de, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "Silah ve Fotoğraf" sergisi düzenlenecek.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ege Ordusu Komutanlığı tarafından 8-9 Eylül'de İnciraltı Kent Ormanı Demokrasi Meydanı'nda "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak.

Kurtuluş mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2 gün sürecek etkinlikte, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı da konser verecek.

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Kaynak: AA

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Silah ve Fotoğraf' sergisi açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açılacak - Son Dakika
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