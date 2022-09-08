İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı - Son Dakika
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İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı

08.09.2022 18:24
İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı

İzmir'de, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı.

İzmir'de, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı.

Ege Ordu Komutanlığınca İnciraltı Kent Ormanı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sergide, zemin takviye aracı, patlayıcı madde keşif ve imha timi aracı, MAN 26.372 Dfaex taktik askeri aracı, BMC 185-09 B taktik askeri aracı, bomba kalkanı, mayından koruyucu kıyafet, dürbün ve çeşitli teçhizatlar izlenime sunuldu.

Askerler tarafından sergiyi gezenlere araçlarla ve silahlarla ilgili teknik bilgi verildi.

Narkotik madde arama köpeği "Alfa" sergiyi gezenlere gösteri sundu.

Aileleriyle sergiyi gezen çocukların bazı zırhlı araçların içine girmelerine ve fotoğraf çekilmelerine izin verildi.

Sergiyi gezen Yaşar Karakaya (58), serginin olacağını duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve hemen ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Gördüklerinden etkilendiklerini ve çok gururlandıklarını belirten Karakaya, "Allah askerimizin yardımcısı olsun. Ben yedek subay olarak askerlik yapmıştım. Benim askerlik yaptığım dönemlerde bunların hiçbirisi yoktu. Dört ay eğitim görmüştüm piyade okulunda. Burada gördüğüm teçhizatı hiç görmedim askerliğimde. Askerlik bilgilerim yenilendi." diye konuştu.

Kızıyla birlikte sergiyi gezen Aslı Kızıldağ ise özellikle sergi için geldiklerini ve burada çok aydınlatıcı bilgiler edindiklerini kaydetti.

Çocuklar için çok aydınlatıcı bir sergi olduğunu aktaran Kızıldağ, "Kızım için çok etkileyici oldu. İlerleyen zamanlarda belki askeriyeyle ilgili bir alana yönelebilir. Burada askerlerimizin yaşadığı duyguları, o anları, üzüntülerini, sevinçlerini hissettim. Araçların içine girdiğimde kendimi onlarla hissettim. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Sergiyi gezen 9 yaşındaki Sinem Melike Çelik de kendisini savaş meydanında gibi hissettiğini ve çok duygulandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

İzmir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Silah ve Fotoğraf' sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de "Silah ve Fotoğraf" sergisi açıldı - Son Dakika
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