İzmir'de şiddetli deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçeleri de korkuttu - Son Dakika
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İzmir'de şiddetli deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçeleri de korkuttu

04.11.2022 07:39

İzmir'in Buca ilçesinde çevre il ve ilçelerden de hissedilen 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı nedeniyle Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.

Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

Depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı

TUNÇ SOYER'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de peş peşe paylaşım yaptı. Soyer ilk paylaşımında, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"BİR CAMİMİZİN MİNARESİ YIKILDI"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Soyer, "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor." dedi.

Son dakika: İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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SON DAKİKA: İzmir'de şiddetli deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçeleri de korkuttu - Son Dakika
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