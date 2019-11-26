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İzmir'de büyükşehir belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi
6 saat önce
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi
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