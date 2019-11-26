Son Dakika Haberleri: İzmir'de büyükşehir belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi
Son Dakika Güncel İzmir'de büyükşehir belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi - Son Dakika

İzmir'de büyükşehir belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi

6 saat önce

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi

İzmir'de büyükşehir belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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