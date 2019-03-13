İzmir'de Bylock Kullanan 39 Şahsa Operasyon
42 dakika önce
İzmir'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen avukat, öğretmen, ihraç askerlerinde aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir
'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen avukat, öğretmen, ihraç askerlerinde aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlükleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
Koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında avukat, öğretmen, ihraç askerlerinin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 zanlıya yönelik İzmir merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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