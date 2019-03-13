Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bylock Kullanan 39 Şahsa Operasyon

İzmir'de Bylock Kullanan 39 Şahsa Operasyon

42 dakika önce

İzmir'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen avukat, öğretmen, ihraç askerlerinde aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir'de Bylock Kullanan 39 Şahsa Operasyon, System.String[]
İzmir'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen avukat, öğretmen, ihraç askerlerinde aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında avukat, öğretmen, ihraç askerlerinin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 39 zanlıya yönelik İzmir merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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