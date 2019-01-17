Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Bylock" Operasyonu: 10 Gözaltı

İzmir'de "Bylock" Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir ve bazı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı meslek grubundan 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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