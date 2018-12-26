Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bylock Operasyonu

İzmir'de Bylock Operasyonu

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Bylock Operasyonu, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 39 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:11 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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