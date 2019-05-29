İzmir'de ByLock operasyonu: 8 gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'nda görevli bir muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir teğmenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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