İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de dahil olduğu 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir'de sessizlik hakim olurken, caddeler, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

İzmir'de cadde ve meydanlar boş kaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de dahil olduğu 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir'de sessizlik hakim olurken, caddeler, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, İzmir'in de aralarında bulunduğu 24 il için korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına İzmirlilerin riayet ettiği gözlemlendi. Kısıtlamanın ardından sabahın ilk saatlerinde kent genelinde sessizlik hakim oldu. İzmirlilerin uğrak noktalarından birisi olan Saat Kulesi'ninde bulunduğu Konak Meydanı'na güvercinler ev sahipliği yaparken, yine vatandaşların yoğun olarak uğrak noktalarından birisi olan Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.


Öte yandan, kent merkezinde bulunan sokaklar sessizliğini korurken, Alsancak Kordon Boyu da ıssız kaldı. Ayrıca, İzmir'in en yoğun trafik akışının yaşandığı yerlerden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı ve Halit Ziya Bulvarı'nda da sabahın ilk ışıklarında araç geçişinin neredeyse sıfır seviyesinde olduğu gözlemlendi. - İZMİR

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:04 Kaynak: İHA


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