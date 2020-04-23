İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İZMİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk dakikalarında İzmir'de de en kalabalık cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Yasak başlamadan önce araçları durduran ekipler, sürücülere evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.