Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor - Son Dakika

Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor

31.10.2020 04:24

Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor İzmir'de çadır kent genişletiliyor Yüzlerce çadırın kurulduğu alanda, dışarıda kalan vatandaşlar için ekipler seferberlik içerisinde Evlerine girmekte tedirgin olan vatandaşlara, battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor Ezgi Urgan: "Korkunçtu.

Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor

İzmir'de çadır kent genişletiliyor

Yüzlerce çadırın kurulduğu alanda, dışarıda kalan vatandaşlar için ekipler seferberlik içerisinde

Evlerine girmekte tedirgin olan vatandaşlara, battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor

Ezgi Urgan: "Korkunçtu. Atlamayı bile düşündüm"

"Kendimizi burada daha güvende hissediyoruz"

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde hasar oluşan ve girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için oluşturulan çadır kentte, çadır kurulumları devam ediyor. Şuana kadar yüzlerce çadırın kurulduğu bölgede, dışarıda kalan vatandaşların geceyi rahat geçirebilmeleri için AFAD, belediye ekipler, STK'lar, polis, jandarma ve esnaflar seferberlik içerisinde.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, binaları hasarlanan ve evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerin belediyeleri ve STK'lar tarafından çadır kurulmaya devam ediliyor. Şuana kadar yüzlerce çadırın kurulduğu bölgede, dışarıda kalan vatandaşların geceyi rahat geçirebilmeleri için AFAD, belediye ekipler, STK'lar, polis, jandarma ve esnaflar adeta seferberlik içerisinde. Vatandaşlara, soğuktan etkilenmemeleri için ekipler tarafından battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor. Çalışmalara ilçedeki esnaflar da yiyecek ve içecek konusunda ücretsiz destek veriyor.

"Atlamayı düşündüm"

Geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlar, halen depremin şokunda. Deprem anında yatak odasında olduğunu anlatan Ezgi Urgan, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Tam durdu diyoruz, tekrar başlıyor. 30 saniye sallandık. Bize daha uzun bir süre geldi. Durduğundan emin olduktan sonra aşağıya indik. Herkes aşağıda korku halindeydi. Daha önce bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadık. Ölüm korkusunu yakından hissettik. Oğlumu düşündüm. Bir an önce dursun istedik. Hatta bir ara atlamayı bile düşündüm. O kadar korkunçtu. Umarım bir daha yaşamayız."

Urgan, eve dönmeyi düşünmediklerini de sözlerine ekleyip, "Soğuk var ama kendimizi burada daha güvende hissediyoruz" dedi.

Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor
Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor

Sivil Toplum Kuruluşları, Polis, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedeler geceyi çadır kentte geçiriyor - Son Dakika


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