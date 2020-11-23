İzmir'de çadır kentteki depremzedelere eğitimcilerden destek - Son Dakika

İZMİR'deki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılırken aynı zamanda Türk Kızılayı gönüllüsü olan öğretmen Tarık Çiçekçi (39) ve öğretmen adayı Büşra Kabak (21) da çadır kentlerde zor günler geçiren depremzedeler için özveriyle çalışıyor.

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, İzmir genelindeki birçok bina yıkılırken, çok sayıda yapı hasar gördü. Depremde 114 kişi hayatını kaybederken, 1035 kişi de yaralandı. Deprem sonrası AFAD, Kızılay, UMKE gibi birçok kurum bölgeye gelerek depremzedeler için seferber oldu. Afetin yaralarını sarmak ve depremzedelerin yanında olmak için birçok kişi ise gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Öğrenciden ev kadınına çeşitli meslek gruplarından birçok kişi, bu zor günlerde birlik beraberlik örneği sergiledi. Depremzedeler için seferber olanlar arasında öğretmenler de dikkati çekti.