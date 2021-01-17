İzmir'de çadırda yaşayan kişi, güçsüzler evine yerleştirildi - Son Dakika

Yetkililerin ulaştığı N.Y, çobanlık yaptığı Tokat 'ın Reşadiye ilçesinden işlerinin bozulması üzerine İzmir'e geldiğini, kalacak yerinin olmadığını ifade etti. N.Y, Karşıyaka'daki Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne yerleştirildi.

Valilik yetkilileri, bir kişinin, 275/8 Sokak'taki bir ağacın altına kurduğu küçük çadırda yaşadığını belirten mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

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