İzmir'de çakıl yüklü tır devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:48 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Y. (32) idaresindeki 41 YE 578 plakalı çakıl yüklü tır, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi
istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu organize sanayi istikametine tek taraflı kapanan yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR
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