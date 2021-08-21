İzmir'de çaldı Düzce'de yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – İzmir'de geçtiğimiz ay bir kuyumcudan 10 bin liralık bileziği el çabukluğu ile çalan ve kayıplara karışan kadın Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonrasında Düzce'de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz ay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den İzmir'e tatile giden H. İ., isimli kadın Konak ilçesinde bir kuyumcuya girdi. Kuyumcudan bileziklere bakmak istediğini söyleyen kadın el çabukluğu ile piyasa değeri 10 bin lira olan bileziği alarak şüphe çekmeden kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcunun durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İncelenen güvenlik kameraları aynı zamanda ülke genelinde ki emniyet müdürlükleri ile paylaşılarak konu bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yapılan çalışmada kuyumcuda hırsızlık yaptığı belirlenen H. İ. İsimli kadının Düzce'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine başlatılan çalışma ile gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE