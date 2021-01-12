Son dakika haberleri! Çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, hareketsiz kalan araçtaki zanlı M.E'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen malzemeler ve bıçak bulundu.

Aracı takip eden polis, şüphelinin manevra yapmaya çalıştığı sırada otomobile arkadan çarptı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli, otomobil ile Hilal Mahallesi'ndeki bir çıkmaz sokağa girdi.

Gaziemir ilçesinde bir kişinin otomobilinin çalındığını bildirmesi üzerine polis ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık

Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez