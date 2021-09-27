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İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI - Son Dakika

İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

27.09.2021 00:59
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, gövdesinden kırılan çam ağacı yola devrildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, gövdesinden kırılan çam ağacı yola devrildi. Tramvay tellerinin hasar gördüğü kaza sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı'nda kaldırım üzerinde bulunan çam ağacı, saat 23.00'te gövdesinden kırılarak devrildi. Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tramvay hattının elekterik telleri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ağacın bulunduğu yere şerit çekti. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı. Bu arada tramvay hattının elektrik tellerinin zarar görmesi sonucu, seferler Alsancak Gar ile Halkapınar arasında yapıldı. Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferlerin normale döneceği bildirdildi.

İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İtfaiye, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE ÇAM AĞACI YOLA DEVRİLDİ, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI - Son Dakika
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