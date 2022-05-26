İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı

26.05.2022 16:39

İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girilerek, cami hoparlörlerinden 'Bülent Ersoy'un Yüzünü Göremem' isimli şarkısının dinletilmesiyle ilgili soruşturma sürerken aynı anda 4 camiden müzik yayını yapıldığı belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girilerek, cami hoparlörlerinden 'Bülent Ersoy'un Yüzünü Göremem' isimli şarkısının dinletilmesiyle ilgili soruşturma sürerken aynı anda 4 camiden müzik yayını yapıldığı belirlendi.

Öte yandan, normalde merkezi sistemde ezandan sonra caminin bağlantısının kesilmesi gerektiği öğrenildi. Ancak, bu bağlantının kesilmemiş olması nedeniyle müzik yayının söz konusu camilerin hoparlörlerine iletildiği kaydedildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancılar Mahallesi'nde, hem müzik yayınının yapıldığı camilerin imamlarının hem de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

'PROVOKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Olay sırasında Yunus Emre Camii'nin önündeki kıraathanede bulunan vatandaşlardan Adem Kutlu, "Bu olayların provokasyon olduğunu düşünüyorum. Hocamızın da bir kabahatinin olduğunu düşünmüyorum. Ben şarkıyı duydum, bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz, jandarma gerekli araştırmaları sürdürüyor. Hemen müdahale edildi ve şarkı kesildi. Yapanlar inşallah bulunur" dedi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Alkan da "Namazdan sonra 3-5 saniye şarkı çaldı ama ne olduğunu, hangi şarkı olduğunu bilmiyorum. Ben de duydum şarkıyı. Fazla sürmeyip hemen kesildi. Duyduğumuz kadarıyla merkezi sistemden olmuş" dedi.

İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı
İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı
İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı
İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı

YORUMLAR
500
İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı İzmir'de Cami Hoparlörlerinden Bülent Ersoy Şarkısı Yayınlandı İzmir'de Cami Hoparlörlerinden Bülent Ersoy Şarkısı Yayınlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Ali Koç'un "ticari işleri bırak" eleştirisi Mesut Özil umurunda olmadı! Endonezya'da kendi markasının fabrikasını ziyaret etti
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement