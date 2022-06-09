İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medyada paylaşan kişi yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medyada paylaşan kişi yeniden hakim karşısında

09.06.2022 12:09
İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medyada paylaşan kişi yeniden hakim karşısında

İzmir'de, cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı suçlamasıyla yargılanan ve beraat kararı üst mahkemece bozulan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir'de, cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı suçlamasıyla yargılanan ve beraat kararı üst mahkemece bozulan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.Ö. ve avukatları katıldı.

Hakim, ilk olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararını okudu.

Daha sonra söz verilen sanık B.Ö, İzmir'de 2 yıl önce farklı camilerden müzik yayını yapıldıktan yaklaşık 2 saat sonra müftülüğü göreve davet eden bir paylaşım yaptığını ve 8 aylık yargılama sonrası beraat ettiğini söyledi.

Duruşma savcısının esas hakkında mütalaa için süre talep etmesi üzerine hakim duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

Dava süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2020'de müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile bu eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan B.Ö. tutuklandıktan bir hafta sonra tahliye edilmişti. İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla açılan davada B.Ö'nün beraatine hükmetmişti.

Savcılık tarafından temyize taşınan karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

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Kaynak: AA

Hakim, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medyada paylaşan kişi yeniden hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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